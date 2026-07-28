3L巨大ジョッキで乾杯！ドイツビールと料理を楽しめる「オクトーバーフェスト2026」芝公園・豊洲で開催 | RBB TODAY

ドイツビールと料理を楽しめる「オクトーバーフェスト2026」が、東京・芝公園と豊洲の2会場で開催される。芝公園会場は9月11日から23日まで、豊洲会場は9月18日から10月12日まで。9月18日から23日までの6日間は、両会場で同時開催となる。

提供予定のドイツグルメ

会場では、ドイツから直輸入した樽生ビールをはじめ、ソーセージやプレッツェル、シュニッツェルなどの定番料理を提供予定。音楽ライブや衣装レンタルも計画されており、本場ドイツの祭典さながらの雰囲気を楽しめる。

東京タワーを望む芝公園、海辺の豊洲で秋の乾杯！「オクトーバーフェスト2026」

さらに、複数人で囲める「デカドリンク」も登場予定。容量3Lの巨大ジョッキや、2.5Lのブーツ型ジョッキなど、写真映えするドリンクで乾杯を盛り上げる。ノンアルコール飲料やソフトドリンクも用意される。

都立芝公園4号地で開催される芝公園会場では、東京タワーを背景にビールや料理、音楽ライブを楽しめる。開催時間は平日16時から22時まで、土日祝日は11時から22時まで。入場料は中学生以上500円で、小学生と未就学児は無料となる。

東京タワーを望む芝公園、海辺の豊洲で秋の乾杯！「オクトーバーフェスト2026」

一方、アーバンドック ららぽーと豊洲の中庭シーサイドデッキに設けられる豊洲会場は、海風を感じられる開放的なロケーションが特徴。入場は無料で、開催時間は平日16時から21時30分まで、土日祝日は11時から21時30分までとなる。

豊洲会場では「わんちゃんと一緒に楽しめる」をテーマに、犬用ドリンク（通称「わんちゃんビール」）や犬用プレッツェルなど、愛犬向けのメニューも販売予定だ。