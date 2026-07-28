RIZINガール・新田妃奈がHカップボディで魅了！天野ちよ、音羽美奈も大胆グラビア | RBB TODAY

7月28日発売の『FLASH』（光文社）に新田妃奈、天野ちよ、音羽美奈が登場し、大胆なグラビアを披露している。

「RIZINガール2026」を務める新田は1999年生まれの26歳。白百合女子大学在学中に「MISS CIRCLE CONTEST2021」で準グランプリを獲得し、塾講師などを経て2025年にグラビアデビューを果たした。誌面では圧倒的なHカップボディと切ないまなざしが印象的なグラビアを披露している。

新田妃奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二

新田妃奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二

3rd DVD『甘美な誘惑』（スパイスビジュアル）が発売中のほか、FLASHデジタル写真集『こぼれる』が8月4日に各電子書店で発売予定だ。

Hカップのバストを武器に人気を博すグラビアアイドルの天野は、2019年にレースクイーンとして活動を開始し、2024年に1st DVD『ちよのこと』でグラビアデビュー。同作はDMMの2025年月額DVDレンタル部門で年間アイドルランキング2位に輝くなど、完璧なスタイルで支持を集めている。

天野ちよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁

天野ちよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁

誌面では話題沸騰の1st写真集『ひとしずく』（光文社）から初出しとなる艶っぽく官能的なカットを掲載。さらに8月15日（土）13時から光文社にてお渡し会、同日18時からはオンラインサイン会も開催される予定だ。

ピアニスト兼コスプレイヤーの音羽は、1998年10月10日生まれの27歳、北海道出身でスリーサイズはT164・B98W62H90。3歳からピアノを始め、フェリス女学院大学音楽学部への進学を機に上京。卒業後はコスプレや自作アートの個展開催、ピアノ演奏配信など幅広く活動し、SNS総フォロワーは90万人を誇る。

音羽美奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之

音羽美奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之

初登場となる同号では5ページにわたるグラビアで、ダイナマイトボディを大胆披露。インタビューでは音楽をはじめ、美術への愛も語っている。またFLASHデジタル写真集『誘惑のメロディー』が「kokode digital」（ココデジ）および各電子書店で発売中だ。