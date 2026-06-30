大原優乃、オフショットを大量公開！キュートなうさ耳ショットをファン絶賛 | RBB TODAY

大原優乃が27日、インスタグラムを更新。オフショットを大量公開し、ファンから絶賛されている。

今回大原がアップしたのは、デジタル写真集フォトカード『LUMIÉRE』撮影時のオフショット。白いうさぎと黒いうさぎ、2種類の被り物を付けたキュートな表情の写真や、ベアトップで大胆にデコルテや肩を見せたもの、トレンチコートで大人な雰囲気のものなど、大原の様々な表情を楽しむことができる。

（写真は大原優乃の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

（写真は大原優乃の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

特に黒うさぎの被り物を付けたバージョンは、ウインクをしながら唇を突き出したり、うさぎの耳を引っ張りながら可愛く微笑むなど表情豊か。またうさぎの被り物に合わせた黒Tシャツはアメリカのヘヴィメタルバンド「メタリカ」のバンドTシャツであることにも注目が集まっている。

（写真は大原優乃の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

この投稿にファンからは「なんとも可愛らしいウサギさんですね」「白うさと黒うさ可愛いです」「超絶超絶超絶可愛い♡」と絶賛するコメントが寄せられている。