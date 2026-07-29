「これはあかん…」TWICE・ミナ、胸元あらわなタイト衣装で際立つ“ボリューム感”に釘付け | RBB TODAY

TWICEのミナが、圧巻のスタイルを披露した。

ミナは最近、自身のインスタグラムを更新し、「THIS IS FOR」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】ミナ、胸元あらわなタイト衣装

公開された写真には、ステージ裏でポーズを決めるミナの姿が収められている。

ミナは、白いレースをあしらった黒のレザー調キャミソール衣装を着用。透け感のある素材から引き締まったウエストラインがのぞき、華奢な肩や美しいデコルテ、メリハリのあるスタイルが際立っている。

この投稿を見たファンからは、「めっちゃきれい」「AIですか？」「これはあかん…」「キャー！」「女神」といったコメントが寄せられた。

（写真＝ミナInstagram）

なお、ミナが所属するTWICEは7月10日から12日まで、ソウル・KSPO DOMEで6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」のアンコール公演を開催。約1年にわたる大規模ツアーを締めくくった。

◇ミナ プロフィール

1997年3月24日生まれ。本名は名井南（みょういみな）。アメリカ・テキサス州出身で、兵庫県で育つ。大阪市内で母親とショッピング中に現在の所属事務所JYPエンターテインメントからスカウトされ、練習生に。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。色白で清純なイメージがあり、まさに韓国人が思い描く“理想の日本人女性”との声も。テキサス州で生まれたため日本・アメリカの多重国籍だったが、現在は日本国籍。

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