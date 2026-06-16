大原優乃、美腹筋を披露！大原流”やわふわボディ”のこだわりにファンから称賛の声 | RBB TODAY

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大原優乃、美腹筋を披露！大原流”やわふわボディ”のこだわりにファンから称賛の声

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大原優乃、美腹筋を披露！大原流”やわふわボディ”のこだわりにファンから称賛の声
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　大原優乃がXを更新。雑誌『VoCE』（講談社）のボディ企画に登場したことを報告、美腹筋が際立つショットを公開した。

　大原は「自分の身体と長年向き合ってきた中で、やっと形になってきた私なりのこだわりをとことんお話させてもらっています」と、雑誌の特集内容について紹介。『VoCE』では、ポジティブボディを目指してたどり着いた、大原流”やわふわボディ”の作り方を余すところなく語っている。投稿にはニット素材のルームウェア姿で、鍛え上げられた美腹筋がわかるショットや、大原の柔らかそうなバストの盛り上がりがわかるビスチェ姿のショットなどもアップ。大原が作り上げたボディラインを確認することができる。

　大原のこだわりは「しっかり食べて、むくみを溜め込まないこと」。自分の体質を知ることで効率的にボディメイクできるようになったと語っている。また「どんなボディの自分も愛してあげたいし、認めてあげたい」とも話している。食事を減らす無理なダイエットで肌や髪がパサパサになってしまったこと、それでも体重が落ちたことにうれしくなってしまい精神的に良くない状態になってしまったことから、今は丁寧に自分の身体に向き合っているとのこと。

　　この投稿にファンからは「こだわりと頑張りが伝わる素敵な記事」「鬼のこだわり絶対チェックします！」「真摯に向き合って結果を出す、かっこいい、素敵すぎる」「ゆーのちゃんのボディのつくり方をみて、研究したい！」など称賛のコメントが寄せられた。

※大原優乃の投稿


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