大原優乃、真っ赤なFIATのオープンカーで沖縄ドライブ！沖縄のビーチやグルメも満喫する様子を公開 | RBB TODAY

大原優乃が、沖縄をオープンカーを運転する様子をYOUTUBEにアップしている。

大原は仕事で沖縄を訪れたが、この日はあいにくの天気で撮影はお休み。せっかくだからとレンタカーで赤のFIATを借りて海へドライブすることに。海へと向かう一本道を嬉しそうに「イエーイ！」と楽しみながら運転していた。風も強く、あいにくの天候の中だったものの、ビーチにつくと「きれい～！」と歓声を上げた。

ビーチで景色を楽しんだ後は、車で1時間半ほどかけて那覇へ。国際通りの居酒屋に訪れ、島らっきょうやもずくの天ぷらなど沖縄グルメを堪能。もずくの天ぷらは揚げたてだったようで、熱がりながらも「うまい、うまいうまい」とおいしそうに食べている様子がアップされている。その後、デザートには雪塩ソフトクリームを食べ、国際通りで買い物もして沖縄での休日を楽しんだ。この日は翌朝からの撮影に備え、早めにホテルに戻った大原。動画の最後はホテルのベッドの上でお気に入りのパジャマ姿を披露している。動画の最後は「おやすみ」とピースサインをする姿で締めくくられた。

※大原優乃が沖縄を満喫する投稿