大原優乃、日めくりカレンダーのカット公開！全て私服でスタイリング!! | RBB TODAY

グラビアアイドルで女優の大原優乃がインスタグラムを更新。日めくりカレンダーのカットを公開した。
大原は「8/22発売 日めくりカレンダー2026『まいにちゆーの。』今回も、全て私服でスタイリングしました」と投稿。カレンダーの表紙は白いラッシュガードと水着を着た大原が、バスタブに浸かっているショット。大原の肌が白いラッシュガードから透けて見えている。
その他にも横顔のアップのショットや、Tシャツを脱ぐシーン、白シャツと白いショートパンツ姿の大原が、床に寝転んで太ももやはだけたお腹が露わになったショットなどが投稿されている。日めくりカレンダーの発売に伴い、お渡し会も開催予定。チケットは残り僅かとのこと。
この投稿にファンからは「めちゃめちゃ最上級に可愛いすぎますね」「濡れ ゆうの 最高です！」「来年も毎日優乃さんですね」と絶賛するコメントが寄せられている。
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