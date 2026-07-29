「で、デカいね…」破裂しそうなボリューム、“IZ*ONEだったかもしれない”美女アイドルのオフに反響 | RBB TODAY

LIGHTSUMのチョウォンがファンを魅了した。

チョウォンは7月28日、自身のインスタグラムを更新。

【写真】「で、デカいね…」なチョウォン

イタリア旅行中の近況を収めた複数枚の写真を公開した。

公開された写真では、淡いピンクのトップスにデニムを合わせた爽やかなコーディネートで、イタリアの街並みや湖畔を散策しているチョウォン。名物のジェラートを手にキュートな表情を見せたり、美しい景色を背景にポーズを決めたりと、バカンスを満喫しているようだ。

特に、すらりとしたスタイルと華やかなビジュアルに加え、タイトなトップスから際立つ抜群のプロポーションが目を引く。

投稿を見たファンからは、「プリンセスだね」「で、デカいね…」「本当に綺麗」「イタリアの風景より美しい」「映画のワンシーンみたい」「完璧なビジュアル」といった称賛のコメントが相次いでいる。

（写真＝チョウォンInstagram）

◇チョウォン プロフィール

2002年9月16日生まれ。本名ハン・チョウォン。大邱（テグ）広域市出身。2018年にMnetのサバイバル番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位6位圏内に入ったが、後に発覚した“不正操作”の影響で13位となりデビューを逃した。2021年にLIGHTSUMのメンバーとして正式デビューし、グループではメインボーカルを担当。高い歌唱力と抜群のスタイルで注目を集めている。

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