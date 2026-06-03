南沙良、ミニ丈美脚露出の舞台挨拶衣装に反響「衣装とっても素敵」「めっちゃ脚キレイ」 | RBB TODAY

俳優の南沙良が2日、自身の公式Xを更新。出演している映画のジャパンプレミアで舞台挨拶を行った際の衣装を披露し、反響を呼んでいる。
南が舞台挨拶を行ったのは、有村架純が主演する『マジカル・シークレット・ツアー』。夫の横領と借金を突然知った二児の母、借金を抱えた研究者、そして貯金ゼロの未婚の妊婦が偶然出会い、金の密輸を通して仲間としての絆を深めていくストーリー。南は未婚の妊婦・麻由を演じている。
南は大きなボタンが特徴的な白のジャケットとミニスカートを着用。ミニスカートは膝上20センチほどで、太ももまで露わになっている。白のハイヒールサンダルを履いており、南の美脚をより美しく見せていた。
この投稿にファンからは「衣装とっても素敵でめっちゃかわいい～」「高いヒールのお足元、めちゃくちゃ可愛いなぁって思ってました」「沙良ちゃん⭐︎めっちゃ脚キレイ」といったコメントが寄せられている。
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