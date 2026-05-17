川口春奈、マネージャーが公式インスタグラムを開設！川口渾身の変顔など他では見られないオフショットを公開！ | RBB TODAY

17日、女優の川口春奈のマネージャーが公式アカウントを開設、マネージャー自身が撮影した川口のオフショットを公開していくと発表した。

インスタグラムの投稿には「マネージャーが撮り、集め、密かに温めているオフショットを公開していきます」という文章とともに3枚の写真がアップされた。1枚目は撮影の合間に森の中で川口が椅子に座っている場面。「血糊対策のビニール袋姿を撮ろうとカメラを向けたところ、すぐさまこちらの表情をいただきました」という解説が付けられており、ビニール袋をで上半身を覆われた川口が、とぼけた表情を浮かべている。

2枚目は3月に出演した「世界の果てまでイッテQ!」撮影時のオフショット。「姉弟子の皆さまを水に落としまくって勝ち取ったお肉を、わんぱくに食べてます」と、おなじみの浴衣姿の川口が、大口を開けて肉をほおばっているショットがアップされている。

3枚目は同じく「世界の果てまでイッテQ!」でのオフショットで、顔嵌めパネルから顔を出した川口が渾身の変顔を披露している1枚。マネージャーからの解説にも、「「本当に女優…？」と疑うほどの渾身の変顔」と書かれているだけあり、女優とは思えぬ思い切った変顔を見せている。

川口の女優らしからぬ気さくでお茶目な人柄が垣間見える投稿に、ファンからは「マネージャーさん目線の春奈ちゃん好きなんです！これから楽しみにしてます」「早速可愛いお茶目なお写真ありがとうございます」といったコメントが寄せられている。

※川口 春奈マネージャーの投稿