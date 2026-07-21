TXT・ヨンジュン、新曲『Ice Cream』コラボアイスが爆売れ！約4万個が発売直後に“即完売” | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、新曲『Ice Cream』の人気をコラボ商品のヒットへとつなげた。

ヨンジュンの2ndミニアルバム『NO LABELS: PART 02』のタイトル曲『Ice Cream』から着想を得て制作されたコラボアイスが発売直後から大きな反響を呼び、初回生産分の完売を記録した。

【写真】「オフ感たまらん」ヨンジュン、日本満喫SHOT

韓国コンビニチェーン「GS25」は7月16日、フローズンヨーグルト専門ブランド「YOAJUNG（ヨアジョン）」、デザートブランド「Roromallo（ロロメロ）」と共同で開発したカップ商品「サワーレモンヨーグルト」を発売した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）ヨンジュン

同商品は、ヨンジュンの新曲『Ice Cream』のコンセプトを反映したパッケージデザインに加え、ミニフォトカードとランダムステッカーが付属し、ファンの関心を集めた。さらに、夏にぴったりの強烈な酸味も好評を博し、初回生産分の約4万個が瞬く間に完売した。

GS25によると、同商品は今年発売されたK-POPアーティストとのコラボ商品のなかで、初回生産分が最も早く売り切れたという。発売直後から売れ行きが急増し、取り扱い店舗も急速に拡大。一部地域では品薄状態になった。GS25は「ヨンジュンとのコラボ商品は、発売直後から予想を大きく上回る販売量を記録した」とし、「熱い反応を受け、追加生産を検討中だ」と明らかにした。

今回のヒットは、新曲『Ice Cream』に対する高い関心と、商品のユニークなコンセプトが相まった結果とみられる。『Ice Cream』は、暑いと溶け、急いで食べると頭がキーンとするアイスクリームの特徴をユーモラスに例えた楽曲だ。コラボ商品『サワーレモンヨーグルト』も、こうしたコンセプトを強烈な酸味で具現化し、音楽と商品の相乗効果を最大化した。

音源の成績も着実に伸びている。『Ice Cream』を使用したTikTok動画は8万4000件（7月20日午後1時時点）を突破し、TikTok音源チャート「Viral 50」で2位にランクインした。

また、ヨンジュンは7月17日にKBS2「ミュージックバンク」、18日にMBC「ショー！K-POPの中心」で1位を獲得し、音楽番組2冠を達成。新曲の人気を証明した。

アルバム成績も目を引く。ヨンジュンの2ndミニアルバムは、発売初週に73万8072枚を売り上げ、今年発売された韓国ソロ歌手のアルバムのなかで最高の初動売上を記録した。

音源とパフォーマンスにとどまらず、コラボ商品まで相次いで話題を集めているヨンジュン。『Ice Cream』は、今夏を代表するヒット曲として、さらなる存在感を放っている。

（記事提供＝OSEN）

◇ヨンジュン プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、“Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿も話題に。

■【写真】ヨンジュン、“彼氏感”あふれるお散歩SHOT

■【写真】「何頭身？」ヨンジュン、182cmの“異次元スタイル”

■【写真】「色気ダダ漏れ」ヨンジュンの“タンクトップ姿”