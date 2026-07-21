元乃木坂46・高山一実、ふくらPと離婚後初共演「MCに素敵な方が…」放送後ふくらPの投稿に、ファンから感慨深いの声 | RBB TODAY

元乃木坂46の高山一実とクイズ作家のふくらPが、20日に放送されたクイズバラエティ番組『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』にて離婚後初共演を果たした。離婚後初共演となった経緯や、放送後にふくらPが投稿した内容に注目を集まっている。

番組内では、20日の放送で復活した名物クイズ企画「プレッシャーSTUDY」への出演を熱望していたふくらP本人が直談判したことが明らかに。番組MCとしてすでに出演が決まっていた元妻の高山がいることも含め、ふくらPの出演に関する協議がされる中「私は大丈夫だから、元夫を出させてあげてほしい」と自ら間に立って出演交渉をサポートしたというエピソードも。元夫婦という関係性でありながら、お互いの仕事をスマートに後押しし合う姿が見られた。

さらに、番組終了後にはふくらPが自身のXを更新。「MCに素敵な方がいたので特に頑張りたいなと思ってた」と元妻を想起させる投稿を行い、お互いを尊重し合う関係性に「関係性は変わっても、互いをリスペクトできる間柄が素敵」「「素敵な方」この言葉にジーン…。」といったファンから感慨深いとの声が寄せられている。

※ふくらP、クイズプレゼンバラエティー Qさま!!放送終了後の投稿