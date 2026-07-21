一風堂、神保町に千代田区唯一の新店舗オープン！夏限定「博多冷やかけ中華そば」も販売 | RBB TODAY

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一風堂、神保町に千代田区唯一の新店舗オープン！夏限定「博多冷やかけ中華そば」も販売

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博多冷やかけ中華そば（醤油）
  • 博多冷やかけ中華そば（醤油）
  • 博多冷やかけ中華そば（醤油・塩）
  • 博多冷やかけ中華そば（塩）
  • 白丸元味
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  • からか麺
  • 明太子ごはん
  • 博多チャーハン

　一風堂は、東京都千代田区に「一風堂 神保町店」を24日にオープンする。

博多冷やかけ中華そば（醤油・塩）

　同店は、古書店や出版社が集まる神田神保町エリアのサンライトビル1階に出店。都営三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線の神保町駅から徒歩1分の場所に位置し、千代田区では唯一の一風堂店舗となる。店内には25席を設け、各席のタブレット端末から商品や替玉を注文できる。

　メニューには、定番ラーメンの「白丸元味」「赤丸新味」「からか麺」をはじめ、「博多チャーハン」「博多ひとくち餃子」「明太子ごはん」などをラインアップする。

博多冷やかけ中華そば（塩）
白丸元味

　また、夏季限定商品の「博多冷やかけ中華そば」もオープン日から販売。醤油と塩の2種類を用意し、魚介だしに豚だしと牛だしのコラーゲンスープを組み合わせた冷たいスープと、中太ストレート麺を楽しめる。明太ばくだんや別添えのビネガーを加えることで、味の変化も楽しめるという。

　価格は「博多冷やかけ中華そば（醤油・塩）」980円（税込）、「極 博多冷やかけ中華そば」1,420円（税込）。各店舗で杯数限定となり、なくなり次第販売を終了する。

　営業時間は11時から22時までで、ラストオーダーは21時30分。所在地は東京都千代田区神田神保町3丁目2-1 サンライトビル1階。


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