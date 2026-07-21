EVAN、チェ・イェナ、ALPHA DRIVE ONEら出演決定！「2026 TMA」第2弾ラインナップ公開 | RBB TODAY

「2026 THE FACT MUSIC AWARDS（TMA）」の第2弾ラインナップが公開された。

豪華アーティストの集結に注目が集まっている。

【注目】ATEEZ・CORTISも！「TMA」第1弾ラインナップ

7月21日、「THE FACT MUSIC AWARDS」組織委員会によると、今回の授賞式にはRESCENE、xikers、ALPHA DRIVE ONE、EVAN、チェ・イェナ、CLOSE YOUR EYESらが出演する。

世界のK-POPトレンドをけん引する人気アーティストが多数名を連ねたことで、グローバルファンの関心も一層高まっている。

チャート逆走シンドロームの主役から、圧倒的なアルバムセールスを誇る世界的人気アーティストまでが一堂に会し、「TMA」でしか見られない過去最大級の祭典を予告している。

（写真提供＝各所属事務所）右上から時計回りにxikers、EVAN、CLOSE YOUR EYES、チェ・イェナ、ALPHA DRIVE ONE、RESCENE

「2026 THE FACT MUSIC AWARDS」は9月19日、釜山アシアド主競技場で開催される。トップクラスのK-POPアーティストが総出演する、世界規模の音楽フェスティバルとなる見通しだ。

これに先立ち、IDID、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、CORTIS、KiiiKiii、tripleSが名を連ねた第1弾ラインナップが公開されていた。

今回、新たにRESCENE、xikers、ALPHA DRIVE ONE、EVAN、チェ・イェナ、CLOSE YOUR EYESの出演が決まり、豪華な顔ぶれがさらに拡充された。

（記事提供＝OSEN）

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