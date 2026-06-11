川口春奈、軽やかに二重跳びをする動画を公開！「すんごい跳べるじゃん」とファン驚き | RBB TODAY

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川口春奈、軽やかに二重跳びをする動画を公開！「すんごい跳べるじゃん」とファン驚き

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川口春奈【撮影：竹内みちまろ】
  • 川口春奈【撮影：竹内みちまろ】

　俳優の川口春奈スタッフ公式Xが、11日に更新。川口が軽やかに二重跳びをする動画を公開した。

　川口のスタッフ公式Xは「正真正銘、眠っていた動画かと思います！(もし見たことがあったら、またコメントで教えてください…！)」と動画をアップ。動画ではTシャツにパンツ姿の川口が、二重跳びを10回以上成功させている。川口は真剣な顔で二重跳びを成功させた後、カメラのほうに向かってきて笑顔を見せた。この動画は川口のチーフマネージャの携帯の中で眠っていた動画だそうで、なぜ川口が二重跳びをしているのかは「何がどうなって縄跳びを跳ぶことになったのでしょうか」と不明。チーフマネージャーの携帯には、まだ未公開の動画が何本かあるそうで、今後も公開していくとのこと。

　この投稿にファンからは「すんごい跳べるじゃん凄いよ」「はーちゃん意外と！？運動神経いいんですよね」と驚きのコメントが寄せられた。

※川口春奈スタッフ（公式）の投稿


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