有村架純、主演映画で初の母親役に挑戦！実際にあった“金密輸事件”から着想を得た映画が公開決定 | RBB TODAY

6月19日、映画『マジカル・シークレット・ツアー』が全国公開される。同作は有村架純、黒木華、南沙良が初共演する天野千尋監督のオリジナル作品だ。今回は公開発表に伴い、予告映像とビジュアルが公開された。

同作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕された実際の事件に着想を得ている。夫の横領と借金を突然知った二児の母、借金を抱えた研究者、そして貯金ゼロの未婚の妊婦。犯罪とは無縁に見える3人が偶然出会い、金の密輸を通して仲間としての絆を深めていく。お金と自由を手にし、それぞれの人生をやり直そうとする姿が描かれる。

監督は、『ミセス・ノイズィ』で日本映画批評家大賞を受賞し、『ヒヤマケンタロウの妊娠』や『佐藤さんと佐藤さん』などの話題作を手掛けてきた天野千尋。本作ではシンガポールでロケを敢行し、金密輸をめぐる旅路を現地の空気感とともにスクリーンに投影する。

主演の有村架純は、自身初の母親役に挑戦する。夫の横領と解雇を知り、突然借金を背負った二児の母・和歌子を演じ、真面目に子育てに励む母でありながら、大胆に金の密輸を実行していくという二面性を持つキャラクターに挑む。

シンガポールで偶然出会い、共に金の密輸をする共犯者役には黒木華と南沙良。黒木は奨学金の返済に追われる借金600万の研究員・清恵を、南は貯金ゼロの未婚の妊婦・麻由を演じ、南は初の妊婦役となる。

また、横領により会社を解雇される和歌子（有村）の夫・高志役には塩野瑛久。大河ドラマ『光る君へ』や『嘘が嘘で嘘は嘘だ』、『未来のムスコ』などに出演している。清恵（黒木）の同僚で、将来を期待される研究者・椎名役には、『秒速5センチメートル』や『じゃあ、あんたが作ってみろよ』などに出演する若手俳優・青木柚。そして、高志の上司・田ノ上役を斎藤工が演じる。『ヒヤマケンタロウの妊娠』に続き、天野監督作品への参加となる。ほかにも早瀬憩、栗原颯人、篠原ゆき子、中島ひろ子、峯村リエ、佐野史郎らが脇を固める。

公開された90秒予告では、夫の横領や解雇、借金など苦境に立たされた3人がシンガポールで出会う様子が映し出される。金に困った彼女たちは、金密輸の闇バイトに巻き込まれるのではなく、自分たちで密輸を始めてしまう。密輸の成功によって金と自由を手にした彼女たちの人生が好転していく一方で、密輸への関与が周囲に露見し始め、状況が一変する様子も描かれている。

併せて公開されたビジュアルは、金の世界に3人が迷い込んだデザインに、それぞれのキャラクター写真を組み合わせたもの。「罪という秘密が、私たちを仲間にした。」というコピーが添えられ、密輸という秘密を通して3人が仲間になっていく展開を示唆している。

有村は「不格好で決して誇れない瞬間でも彼女たちにとっては生きていくための方法論で。監督をはじめ、皆さんとこの物語の行く末を祈りながら撮影しました。彼女たちの愛おしく懸命な生き様を是非、覗いてみてください。」とコメントしている。

黒木は「それぞれ異なる環境で生きてきた女性三人が偶然出会い、少しずつチームとなっていく過程がとても面白く心が動かされます。シンガポールで有村さんと南さんと雨の中、橋を渡ったシーンは特に印象深く、忘れられない思い出です。スリリングさの中に感情の機微も詰まった映画になっていますので、ぜひ劇場で楽しんでいただけたら嬉しいです。」とコメント。

南は「努力や善意だけではどうにもならない現実が、人を追い詰め、選択を歪めていく。そんな人間や社会の不完全さの中を必死に駆け抜けました。与えられた環境はいつだって不平等で理不尽だと身にしみて感じる撮影期間だったと思います。正しさと生きることの間で揺れる彼女たちの姿に、観る方それぞれの現実が重なれば嬉しいです。よろしくお願いいたします。」とコメントした。

天野監督は「育児に追われていた2017年、金塊を下着に隠して密輸した主婦5人を逮捕という記事を目にして、強く興味を惹かれました。なぜ主婦が金の密輸を？下着に隠して？どんな人たちなんだろう？わたしの関心は不思議と、犯罪者である彼女たちではなく、生活者としての彼女たちの方に引き寄せられ、どんな暮らしをしていたのか？なにか事情があったのか？どうやって計画したんだろう？など空想がどんどんふくらんでいきました。もしかすると同じ主婦として、どこかで自分を重ねていたのかもしれません。もちろん犯罪は許されません。けれど罪を犯した人を『悪』と断じるだけではなく、その背景にはどんな事情があったのだろう？と考えてみることこそが、実は大切ではないかと思います。」とコメントしている

※映画『マジカル・シークレット・ツアー』90秒予告【6月19日(金)公開】