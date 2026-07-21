NHK朝ドラ「巡るスワン」出演者第2弾発表！臼田あさ美・岡山天音・矢作兼らが警察署の仲間に | RBB TODAY

2027年度前期のNHK連続テレビ小説「巡るスワン」の新たな出演者と番組ロゴが発表された。

同作はバカリズムが脚本を手がける警察ドラマで、森田望智が演じる主人公・小松美咲が長野県警佐和署の生活安全課で、警察官として働く姿を描く。生活安全課は悪徳商法や行方不明者、DVやストーカー対応など多岐にわたる業務を担う部署で、地味ながらも社会を支える仕事にスポットを当てた物語となっている。

番組ロゴ

森田望智

今回発表されたのは、同課に勤務する同僚たちを演じるキャスト8人。朝ドラ初出演となる臼田あさ美は巡査部長・金子沙織役を務める。臼田は「力を抜いて演じてこそキャラクターが出てくると思うので、心強い共演者の皆様との空気感を大切に楽しみながら演じていければ」と意気込みを語った。

臼田あさ美

岡山天音

「ひよっこ」への出演歴を持つ岡山天音は巡査・山田拓也役で出演。「誰も見たことのない新たな朝ドラの誕生を予感しています」と期待を語った。朝ドラ初出演の吉田美月喜は巡査・伊藤陽菜役で抜てきとなり「朝ドラは幼い頃、祖母と二人で観ていた時から憧れの場所。本当に嬉しく、朝ドラに参加できることが信じられない気持ちです」と喜びをあらわにした。

また、矢作兼も朝ドラ初出演で生活安全課長・藤森哲也役（警部）に抜擢された。矢作は「台本を読んだだけで声を出して笑ってしまうほど面白かった」とバカリズムの脚本を絶賛。バカリズムから「当て書きなのでそのままやってくれればいい」と言われたことも明かし、「バカリズムありがとうと思いました」とユーモアあふれるコメントを寄せた。

吉田美月喜

矢作兼

このほか、平原テツが係長・関誠役（警部補）、大津尋葵が巡査部長・河西健太役、諏訪珠理が巡査・岩波大輝役、野間口徹が係長・平林大輔役（警部補）をそれぞれ演じる。

また、主演・森田は新たな出演者決定について「同じ制服を着て過ごす時間の中で、きっとひとつの『家族』のような呼吸が育まれていく予感がしています。皆さんと一緒に、どんな表情が生まれ、どんな空気が紡がれていくのか、今からその日が待ち遠しくて なりません」と期待を込めて語っている。