「目のやり場に困る…」艶やかなピンクウェアで魅了、ベッド寝そべりショットを公開したイ・ダヘ | RBB TODAY

イ・ダヘが新たな活動を報告した。

イ・ダヘは7月20日、自身のインスタグラムを更新。

【写真】「目のやり場に困る」イ・ダヘ

スマートフォンブランドのPRモデルに起用されたことを伝え、「最近はAI画像→動画機能で遊んでいる。本当に面白い。写真を簡単に動画へ変えられる」と紹介した。

さらに「変身動画も作ってみた。みんなはどの衣装が好き？」とコメントし、ファンとの交流を図った。

あわせて公開された写真では、光沢感のあるピンクのルームウェア姿でベッドの上に座ったり、寝転んだりしながらスマートフォンを手にする様子を披露。リラックスした雰囲気のなかで見せた華やかなビジュアルと抜群のスタイルが目を引いた。

特に、肩やデコルテラインが際立つスタイリングと自然体の表情が印象的で、思わず目のやり場に困ってしまうような存在感を放っている。

この投稿を見たファンからは、「本当にきれい」「人形みたい」「どの衣装も似合う」「広告モデルおめでとう」「目のやり場に困る…」「スマホより目がいってしまう」などの反応が寄せられた。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

イ・ダヘは2023年から台湾プロ野球を拠点にチアガールとしての活動を行っており、現地で絶大な人気を誇る。こうした人気ぶりから、昨年3月には韓国と台湾でシングルを同時リリースして歌手デビューもしたほか、YouTubeへの動画投稿も積極的に行うなど、マルチな活動を展開している。

◇イ・ダヘ プロフィール

1999年8月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長164cm。2019年からチアガールとしての活動を始めた。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務めるほか、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースでリポーターを務めている。2023年には楽天モンキーズのチアを務めて日本でも注目を集めた。

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