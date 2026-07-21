韓国小劇場文化の発展に尽力…胃がんで亡くなった“演劇界の大御所”キム・ミンギさん、2周忌 | RBB TODAY

韓国の小劇場文化の発展に尽力した歌手・演出家のキム・ミンギさんがこの世を去ってから、2年が経った。

キム・ミンギさんは2024年7月21日、胃がん闘病の末に亡くなった。享年73歳。

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キム・ミンギさんは1951年、10人きょうだいの末っ子として生まれ、ソウル大学絵画科に入学した。しかし1971年、『キム・ミンギ1集』をリリースし、美術界ではなく歌謡界に足を踏み入れた。『朝露』『常緑樹』『工場の灯り』など、彼が作曲した楽曲は、1970～80年代の暗い時代背景と重なり、多くの人々に愛された。

（写真＝劇団「ハクチョン」）キム・ミンギさん

1991年には劇団「ハクチョン」を設立し、キム・ユンソク、ファン・ジョンミン、ソル・ギョング、チョ・スンウ、チャン・ヒョンソンら、著名な俳優を輩出した。

さらに、ソウル・大学路に同名の小劇場「ハクチョン」を開館。ドイツのミュージカル『地下鉄1号線』を韓国版に翻案して上演するなど、33年間で計359作品を企画・制作し、韓国の公演文化に貢献した。

こうした功績により、2001年には「百想芸術大賞」で演劇部門大賞と演出賞に輝いた。2011年には「韓国ミュージカルアワード」、2012年には「韓国大衆音楽賞」で功労賞を受賞し、2018年には大韓民国文化勲章を授与された。

このほか、2007年には、ユン・イサン、ナム・ジュン・パイクに続き、韓国人として3人目となるドイツのゲーテ・メダルを受賞した。

生前、劇団「ハクチョン」の団員たちに「私は後ろのもの、君たちは前のもの」と語った言葉のように、キム・ミンギさんは公演の企画や後輩歌手の育成に力を注ぎ、多くの尊敬を愛を集めた。

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