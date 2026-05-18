乃木坂46・小川彩、乃木坂メンバーに手作りスライムをプレゼント！それぞれ違う香りをつけるこだわりも | RBB TODAY

17日、乃木坂46・小川彩が乃木坂メンバーに手作りスライムをプレゼントしたことが、同じく吉田綾乃クリスティーの公式インスタグラムで明かされた。

小川がスライムをプレゼントしたのは、吉田の他、梅澤美波、伊藤理々杏、岩本蓮加の4人。吉田のインスタグラムには「あーやがスライム作って持ってきてくれた！しかも香り付き。」という文章を添えて、小川、吉田、梅澤、伊藤、岩本の5人でスライムを持って微笑む写真がアップされている。

吉田のインスタグラムには、小川手作りのスライムだけを撮影した写真もアップされている。スライムを入れた入れ物の蓋には小川の手書きで「みなみさんの梅おにぎり」「あやてぃさんのタピオカミルクティー」「れんかさんのレモンスカッシュ」「りりあさんのパイナップルケーキ」とメンバーそれぞれに合わせた香りを選んでスライムを作成していることがわかる。

小川の心のこもったプレゼントに吉田は「本当に愛おしい。ありがとうね。大事にするね」と小川への愛が込められたメッセージを送っている。

※吉田綾乃クリスティーの投稿