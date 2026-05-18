乃木坂46・小川彩、乃木坂メンバーに手作りスライムをプレゼント！それぞれ違う香りをつけるこだわりも | RBB TODAY

17日、乃木坂46・小川彩が乃木坂メンバーに手作りスライムをプレゼントしたことが、同じく吉田綾乃クリスティーの公式インスタグラムで明かされた。
小川がスライムをプレゼントしたのは、吉田の他、梅澤美波、伊藤理々杏、岩本蓮加の4人。吉田のインスタグラムには「あーやがスライム作って持ってきてくれた！しかも香り付き。」という文章を添えて、小川、吉田、梅澤、伊藤、岩本の5人でスライムを持って微笑む写真がアップされている。
吉田のインスタグラムには、小川手作りのスライムだけを撮影した写真もアップされている。スライムを入れた入れ物の蓋には小川の手書きで「みなみさんの梅おにぎり」「あやてぃさんのタピオカミルクティー」「れんかさんのレモンスカッシュ」「りりあさんのパイナップルケーキ」とメンバーそれぞれに合わせた香りを選んでスライムを作成していることがわかる。
小川の心のこもったプレゼントに吉田は「本当に愛おしい。ありがとうね。大事にするね」と小川への愛が込められたメッセージを送っている。
乃木坂46・小川彩の“愛されっぷり”がハンパない！「先輩達がこぞって…」「溺愛されすぎてる」 | RBB TODAY
2022年2月に5期生最年少で乃木坂46に加入し、最新シングル『ネーブルオレンジ』では3作連続となる選抜入りを果たした小川彩。ここ最近、そんな彼女の“愛されっぷり”が話題になっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/02/227588.html続きを読む »
今春高校卒業の乃木坂46・小川彩、飾らない姿を撮り下ろし！『B.L.T.』で“卒業”をテーマにしたグラビア披露 | RBB TODAY
卒業をテーマにした制服姿のアイドル・女優たちのグラビアとインタビューを収め、表紙は小川彩、川端暁菜が登場。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/09/245011.html続きを読む »