のん、南海キャンディーズしずちゃんとの2ショットを披露！「しずさんとトークセッションしました」 | RBB TODAY

17日、俳優・アーティストののんがアメーバオフィシャルブログを更新。自身がナビゲーターを務めるラジオ番組のゲストである南海キャンディーズ・しずちゃんとの2ショットを公開した。
のんがナビゲーターを務めているのは「TOPPAN INNOVATION WORLD ERA」（J-WAVE）。様々なジャンルのイノベーターとトークセッションを行う番組。今回は南海キャンディーズのしずちゃんをゲストに招き、ボクサー、画家、俳優などさまざまなジャンルで活躍する生き方について尋ねた。
のんはしずちゃんとの2ショットやラジオブースでヘッドフォンを付けた姿の写真とともに「今回はしずさんとトークセッションしました。楽しかったー」と収録についてコメント。しずちゃんとのんは今年1月、女優の奈緒を交えた3人で新年会を開催したことが話題となっており、プライベートでも交流がある。そのため収録も話が盛り上がったようで、「まだまだ質問しまくれたんだけどお時間が来てしまいました」と内容を振り返った。
この投稿にファンからは「しずちゃんをしずさんというところがホント素敵」「すっごいレアな2人じゃない！？」というコメントが寄せられている。
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