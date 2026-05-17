「めっちゃ本気で笑った」aespaカリナ×プロゲーマーFakerのCMが話題、予想外のラブコメ展開に反響 | RBB TODAY

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「めっちゃ本気で笑った」aespaカリナ×プロゲーマーFakerのCMが話題、予想外のラブコメ展開に反響

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aespa・KARINA【撮影：小宮山あきの】
  • aespa・KARINA【撮影：小宮山あきの】

　人気K-POPグループaespaのカリナが出演する、「Google Play Korea」のWebCM映像が話題を集めている。


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　2026年5月15日、Google Play Koreaは韓国のプロゲーマー・Faker（フェイカー）とカリナが共演するWebCMの本編映像を公開。同WebCMについては、5月上旬からティーザー映像が2本公開されており、Fakerとカリナのラブロマンスを描いたような演出が関心を集めていた。

　今回公開された本編は、複数のエピソードが含まれたオムニバス形式。ラブロマンスかと思われた本編だったが、ラブコメに全振りしたシュールなCMに仕上がっていた。

　例えば、桜舞うバス停の前でFakerがカリナの手を掴み、「好きです」と告白したと思いきや、そのあと「ゲームが」と言葉を付け足し、Fakerがカリナそっちのけでスマホゲームに熱中する様子が描かれる。また、別エピソードでは、電車で転倒しそうになったカリナをFakerがキャッチすると思いきや、彼が助けたのは他乗客のスマホ。そんな対応に、カリナが怒って彼を追いかけるといったラブコメ要素満載のCMとなっている。

　eスポーツ界の生きるレジェンドと評される世界的プロゲーマーと、圧倒的なビジュアルでK-POP界を牽引するアーティストが魅せる、シュールなラブコメにSNSには反応が続々。

　「めっちゃ本気で笑った」、「カリナが演技できるのは知っていたけど、Fakerが面白い」、「Fakerが電話を救うために、カリナを地面に落とすなんて（笑）」など声が寄せられた。また、「ラブコメにカリナがこんなにハマるとは思わなかった」など彼女の新たな一面に興味をもつ反応も。

　Google Playの機能を淡々と紹介するFakerに若干引き気味な表情をしたり、自分そっちのけでゲームに熱中するFakerに遠い目をしたり、ステージでは見られない人間味溢れるカリナの姿は必見だ。



《山田有真》
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