日向坂46「Kind of love」ジャケット公開！「走れ！笑え！」躍動感爆発のアートワーク | RBB TODAY

日向坂46の17thシングル「Kind of love」（2026年5月20日発売）のジャケットアートワークが公開された。

アートディレクションを手掛けたのは高木公美子（ONPHA）。今作のテーマは「Just scream！走れ！笑え！日向坂！！」だ。

前作「クリフハンガー」のアートワークでは暗闇から光へとたどり着いたメンバーたち。最新アーティスト写真でも眩いばかりの光がメンバーを照らしており、その光がエネルギーとなり、抑えきれない衝動へと変化。そのエネルギーを躍動感とともに爆発させた様子が切り取られている。

あわせて、表題曲「Kind of love」の音源が4月16日0時よりストリーミング＆ダウンロードの先行配信がスタートすることも発表された。

デビュー7周年を迎えた日向坂46は、2026年に入って早くも2枚目のシングル発売となる。国内のロックフェスやイベントへの出演も決まっており、6月には「ひなた坂46 LIVE」、8月には「三期生LIVE」、9月には「ひなたフェス 2026」とイベントが続く予定だ。