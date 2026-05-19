細田佳央太が「A-Studio+」に登場！仲良しの俳優・山田裕貴と鈴鹿央士が語る素顔と黒歴史とは!? | RBB TODAY

22日（金）放送の『A-Studio+』（TBS）に、俳優・細田佳央太がゲスト出演する。

2019年に映画「町田くんの世界」で1000人以上の中からオーディションで選ばれて映画初主演。日曜劇場『ドラゴン桜』での好演で注目を集め、大河ドラマ『どうする家康』、連続テレビ小説『あんぱん』、さらに現在放送中の日曜劇場『GIFT』と数々の話題作への出演を続けている細田。

（C）TBS

番組冒頭では「仕事が終わったらマネージャーと常に反省会をしている」「自信がないからオファーよりもオーディションの方が安心する」と真摯な仕事への向き合い方が明かされるほか、4歳のときに「テレビの中に入りたい」とお母さんにお願いしたという芸能界入りのキッカケが語られていく。

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笑福亭鶴瓶は細田の母親と妹に取材を敢行。母子家庭ながら子ども2人を私立の学校に通わせ、習い事も全てやらせてくれた母親への尊敬と感謝の思いから、現在も実家で暮らしているという細田。妹は「何でも買ってくれる優しいお兄ちゃん」、母は「私が忙しいときにご飯を作ってくれる」「息子の手作り餃子が大好物」と、家族だからこそ知る細田の素顔が伝えられる。

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また鶴瓶は俳優・山田裕貴にも取材。大河ドラマ『どうする家康』、ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』、日曜劇場『GIFT』と3作品での共演を通じて公私ともに親交を深めているという山田について、細田は「裕貴さんの言葉には嘘がない」と信頼を寄せる。『ちるらん 新撰組鎮魂歌』では山田から直接「沖田総司役のオーディションを受けてみないか」と連絡を受け、「受けるからには受かります」と宣言して共演を果たしたエピソードも披露される。さらに、楽しい飲み会の様子などプライベートの交流も語られていく。

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藤ヶ谷太輔は同世代の俳優・鈴鹿央士に取材を敢行。『ドラゴン桜』での共演をきっかけに細田、鈴鹿、加藤清史郎の3人が意気投合し、わずかな時間でもドライブに行ったり、河川敷で語り合うほど“仲良し3人組”であることも明かされる。

さらに藤ヶ谷が地元の幼馴染たちに取材すると、「剣道クラブの合宿の肝試しで細田が号泣していた」「小4のときにカッコつけていた」と少年時代の黒歴史も暴露され、細田は大爆笑。スタジオも笑いに包まれる。進化し続ける細田の周囲を虜にする魅力と等身大の素顔に迫る30分となっている。