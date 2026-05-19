LE SSERAFIM・チェウォンが首の痛みで活動を一時中断、3日後に新アルバムリリースのタイミング | RBB TODAY

LE SSERAFIMのキム・チェウォンが活動を一時中断する。

LE SSERAFIM側は5月19日、ファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」を更新し、公式立場を表明した。

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「キム・チェウォンは最近、首の部位に痛みを感じて病院で治療を受けた。医療陣からは一定期間の安静を取り、回復の経過を見守る必要があるとの診断を受けた」とし、「当社はアーティストの健康と安全を最優先に考え、医療陣の診断とアーティストのコンディションを総合的に考慮した。アーティストがより万全な状態で活動を続けられるよう、十分な回復に集中することが必要だと判断した」と発表した。

これにより、キム・チェウォンは今後告知されていた大学祭、Spotify PURE FLOWERS LIVE、音楽番組などは不参加となる。所属事務所のSOURCE MUSICは「当社はアーティストが完全に回復に集中できるよう積極的にサポートする予定であり、今後のスケジュールは回復状態に応じて流動的に運営される予定だ。キム・チェウォンが一日も早く健康な姿で挨拶できるよう、回復に向けて最善を尽くす」と伝えている。

（写真提供＝OSEN）キム・チェウォン

LE SSERAFIMは、5月22日に2ndフルアルバム『'PUREFLOW' pt.1』をリリースする直前のタイミングだっただけに、ファンからは心配の声が上がっている。

◇キム・チェウォン プロフィール

2000年8月1日生まれ。2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。透き通るような歌声に定評があり、日本のバラエティ番組出演時には、ZONEのヒット曲『secret base ～君がくれたもの～』のフレーズをアカペラで歌ったことも。韓国では「グループ内で一番均整の取れた体形をしている」とされており、小さな頭や華奢なスタイルがたびたび話題となる。IZ*ONE解散後、2022年5月にLE SSERAFIMのリーダーとしてデビュー。

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