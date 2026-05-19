恋愛リアリティーショーで話題沸騰の永尾まりや、モテクイーンの魅力を発揮 | RBB TODAY

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恋愛リアリティーショーで話題沸騰の永尾まりや、モテクイーンの魅力を発揮

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永尾まりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO
  • 永尾まりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO
  • 永尾まりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO

　永尾まりやが19日発売の『FLASH』表紙＆巻頭に登場している。

　恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（ABEMA）で見事クイーンに選ばれた永尾。今回のグラビアでは、モテクイーンの魅力を遺憾なく発揮している。インタビューでは自らの「モテ観」について話している。

永尾まりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO

　永尾は現在32歳。2009年「AKB48第6回研究生オーディション」に合格し、翌年より正規メンバーとして活動。2016年に卒業し、現在は俳優、モデル、タレントとして活動しながら、長野県佐久市の観光大使も務めた。また、アイドルグループ「SHAKEBE」と「sllow」のプロデューサーとしての顔ももつ。


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