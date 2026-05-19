恋愛リアリティーショーで話題沸騰の永尾まりや、モテクイーンの魅力を発揮 | RBB TODAY

永尾まりやが19日発売の『FLASH』表紙＆巻頭に登場している。
恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（ABEMA）で見事クイーンに選ばれた永尾。今回のグラビアでは、モテクイーンの魅力を遺憾なく発揮している。インタビューでは自らの「モテ観」について話している。
永尾は現在32歳。2009年「AKB48第6回研究生オーディション」に合格し、翌年より正規メンバーとして活動。2016年に卒業し、現在は俳優、モデル、タレントとして活動しながら、長野県佐久市の観光大使も務めた。また、アイドルグループ「SHAKEBE」と「sllow」のプロデューサーとしての顔ももつ。
元AKB48・永尾まりや、バブリーな格好のセクシーカット！デジタル写真集より誌面カット公開 | RBB TODAY
元AKB48の永尾まりやがデジタル写真集の誌面カットを公開し、セクシーなランジェリーやバブリー姿を披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/30/240278.html続きを読む »
永尾まりや、デジタル写真集“2冊”同時リリース！「全く違う私が見れるはず」 | RBB TODAY
永尾まりやが1日、デジタル限定写真集を2冊同時リリース。これに伴い、一部の掲載カットが公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/01/229103.html続きを読む »