TIF2026、出演者第2弾発表！「iLiFE!」「i☆Ris」「AOAO」「Devil ANTHEM.」「いぎなり東北産」など32組の出演が決定！ | RBB TODAY

世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL」（以下、TIF）を主宰するフジテレビTOKYO IDOL PROJECTは、7月31日（金）、8月1日（土）、2日（日）の3日間、お台場・青海周辺エリアにて開催する「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」（以下、TIF2026）の出演者第2弾を発表した。第1弾発表のアイドルはこちら。

今回、出演が決定したアイドルは、今夏にKアリーナ横浜公演を控え、さらなる飛躍が期待される「iLiFE!」、昨年自身初となるぴあアリーナMMでの単独公演を成功させた「i☆Ris」、TIF2025メインステージ争奪LIVEで優勝に輝いた「AOAO」、「TIF×FNS歌謡祭 コラボ企画」で優勝を果たした「Devil ANTHEM.」、昨年メジャーデビューとともにグループ初の武道館公演を成功させた「いぎなり東北産」、全国9都市を巡るツアーを開催中の「きゅるりんってしてみて」、韓国・ソウル公演を控え海外展開にも注目が集まる「高嶺のなでしこ」、ライブパフォーマンスと高い音楽性で注目を集める4人組「yosugala」などを含む全32組だ。

i☆Ris

iLIFE!

高嶺のなでしこ

■第2弾発表の出演者32組

iON! / iLiFE! / i☆Ris / AOAO / Appare! / AVAM / いぎなり東北産 / INUWASI / UtaGe! / 衛星とカラテア / カラフルスクリーム / きゅるりんってしてみて / Jams Collection / Sweet Alley / CYNHN / タイトル未定 / 高嶺のなでしこ / Task have Fun / Devil ANTHEM. / ドラマチックレコード / NANIMONO / なみだ色の消しごむ / 虹のコンキスタドール / NEO JAPONISM / のんふぃく！ / FES☆TIVE / MEGAFON / Merry BAD TUNE. / 夜光性アミューズ / yosugala / ラフ×ラフ / Rain Tree

AOAO

きゅるりんってしてみて

Devil ANTHEM.

いぎなり東北産

TIFは2010年に初開催し、15周年を迎えた昨年の「TIF2025」では総勢214組・1561名のアイドルが出演。3日間で約8万5千人を動員した。今後も多数の出演者の発表が予定されており、続報にも期待したい。