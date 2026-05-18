元乃木坂46・与田祐希、ドラマのオフショで加藤清史郎に浣腸⁉ | RBB TODAY

元乃木坂46の与田祐希が17日、自身の公式インスタグラムを更新、現在出演中のドラマでのオフショットを公開した。

写真は現在出演中のドラマ『君が死刑になる前に』（読売テレビ・日本テレビ系）の撮影中に撮ったもの。与田は加藤清史郎演じる主人公の後輩・月島凛役で出演している。オフショットを撮影した第7話は、タイムスリップした加藤が女子高生時代の月島に会うことで事件が動いていくというストーリー。与田は「たぶん、超絶久しぶりの制服」という文章とともにツインテール＆眼鏡の制服姿を披露した。

ドラマは本格サスペンスということもあり、緊張感あるストーリーだが、撮影現場は和気あいあいとしている様子。与田のインスタグラムには他にも、背を向けて立つ加藤に向かって制服姿の与田が「浣腸」のポーズをとるおふざけ写真もアップされている。またドラマの中でいじめに遭うシーンもあり、制服姿の与田がチョークの粉まみれになった衝撃的な1枚や、そのあと粉まみれでほほ笑む写真、制服でブランコを楽しそうに漕ぐところなど、様々なオフショットを見ることができる。

ファンからは「ゆうちゃん制服似合ってて可愛い」「カンチョウがタイトルの君が死刑に…とマッチしてウケる（笑）」といったコメントが寄せられた。

※与田祐希の投稿