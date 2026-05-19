フジ三上真奈アナが第一子を出産！榎並大二郎はじめとするフジアナウンサーたちも祝福！ | RBB TODAY

18日、フジテレビアナウンサーの三上真奈が自身のインスタグラムを更新、第一子を出産したことを公表した。

三上は赤ちゃんが自身の指を握る写真とともに「私ごとで恐縮ですが先日、第一子が誕生しました。」と出産したことを報告。「妊娠中から気遣ってくださった周りの方々や皆さまに感謝の気持ちでいっぱいです。温かい言葉をいただき本当にありがとうございました。たくさんの愛を注いで、これから始まる新しい日々を大切に過ごしていきます！」と周囲への感謝やこれからの生活への決意を伝えた。三上は2013年にフジテレビに入社、21年に会社員の男性と結婚した。朝の情報番組『ノンストップ』を担当しているが、4月10日で産休に入っていた。

三上の出産報告に反応したのは先輩アナウンサーの榎並大二郎。インスタグラムに「おめでとうー」とお祝いのコメントを入れた。榎並自身も2児の父であり、妊娠中の三上に配慮していた様子。三上からは「ありがとうございます 榎並さんが私の大荷物を運んでくれたことは一生忘れません 笑」と産休に入る前に榎並から受けた気遣いに対する感謝を返信で伝えた。

三上のインスタグラムには他にもフジテレビアナウンサーの杉原千尋や小澤 陽子、『ノンストップ』で共演するタレントの坂下千里子などからお祝いコメントが寄せられている。

※三上真奈の投稿