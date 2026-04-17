 ナスケ女子・すみぽん、春の桜の下で黒猫耳カチューシャ＆ビキニ姿を披露！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

ナスケ女子・すみぽん、春の桜の下で黒猫耳カチューシャ＆ビキニ姿を披露！

エンタメ ブログ
注目記事
（写真はすみぽんの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • （写真はすみぽんの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • （写真はすみぽんの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　バスケタレントでグラビアアイドルのすみぽんが4月14日にインスタグラムを更新。春の桜の下で撮影された水着動画を公開した。

　すみぽんは、ポストに桜と猫の足跡の絵文字を添え、満開の桜を背景に、黒のビキニ姿でポーズを取る自身の動画を投稿。

　頭には黒の猫耳カチューシャをつけ、赤いチョーカーも着用し、大胆な黒水着姿を披露した。

（写真はすみぽんの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　また、すみぽんが後ろを向くと、お尻にはしっかりと黒の猫の尻尾までついており、細部までこだわった衣装となっている。

　撮影された庭園では桜の花が咲いており、すみぽんの柔らかな雰囲気をいっそう引き立てている。

　ポストには、「めっちゃ可愛い！」「最高すぎ」「こんな可愛い猫はどこで手に入るの？」という声が集まっている。

※すみぽんが黒猫耳カチューシャ＆ビキニ姿を披露


バスケ女子・すみぽん、ライトブルービキニで美谷間＆くびれボディを披露！「黒猫ちゃんになってるかも！？」 | RBB TODAY
画像
すみぽんがライトブルービキニで美谷間とくびれを披露し、グラビアが話題になった。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/26/245811.html続きを読む »

すみぽん、胸元＆肩見せワンピ姿に反響！ボヘミアンムード漂うショット | RBB TODAY
画像
バスケ好きタレントのすみぽんがナチュラルなボヘミアンスタイルを披露し、ファンから好評を得ている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/12/243818.html続きを読む »

漫画アクションデジタル写真集　すみぽん「にゃんにゃん日和」
￥1,090
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
すみぽんデジタル写真集　蠱惑魔 ENTAME36℃デジタル写真集
￥1,430
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《福田マリ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top