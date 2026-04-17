ナスケ女子・すみぽん、春の桜の下で黒猫耳カチューシャ＆ビキニ姿を披露！ | RBB TODAY

バスケタレントでグラビアアイドルのすみぽんが4月14日にインスタグラムを更新。春の桜の下で撮影された水着動画を公開した。

すみぽんは、ポストに桜と猫の足跡の絵文字を添え、満開の桜を背景に、黒のビキニ姿でポーズを取る自身の動画を投稿。

頭には黒の猫耳カチューシャをつけ、赤いチョーカーも着用し、大胆な黒水着姿を披露した。



（写真はすみぽんの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

また、すみぽんが後ろを向くと、お尻にはしっかりと黒の猫の尻尾までついており、細部までこだわった衣装となっている。

撮影された庭園では桜の花が咲いており、すみぽんの柔らかな雰囲気をいっそう引き立てている。

ポストには、「めっちゃ可愛い！」「最高すぎ」「こんな可愛い猫はどこで手に入るの？」という声が集まっている。



※すみぽんが黒猫耳カチューシャ＆ビキニ姿を披露

