乃木坂46・小川彩、MVシーンの菅原咲月にツッコミ「なぜ中華屋で……？」 | RBB TODAY

17日、乃木坂46の冠番組「乃木坂工事中」（テレビ愛知・テレビ東京系）が放送。最新曲「君ばかり」の裏話トークが行われ、メンバーの小川彩が菅原咲月のシーンに疑問を呈した。

「君ばかり」は同番組のMCを務めるお笑いコンビ・バナナマンが演じるフォークデュオ・赤えんぴつの提供曲。番組ではメンバーがMVの注目ポイントや裏話を披露していった。

その中で小川が取り上げたのは「なぜ中華屋で？」という疑問。MVの中では菅原が中華料理店でジェンガをしているというシーンがあった。

実はこのシーン、バナナマンも疑問に思っていたといい、実際にラジオでも取り上げて考察していたという。

設楽統は菅原の家が中華屋だと予想し、「幼馴染とつき合ってるから、とりあえずここ（自宅）集合で出発するなりなんなりで、家でもずっと遊んでたから、街中華なんだけどジェンガできる」と話しつつ、ふと我に返り、「……ジェンガできる街中華ってなに？ ないもん！」と困惑していた。

また、設楽は「俺あれ、最初太めのメンマかな？ って思ってたもん」と暴露し、メンバーは爆笑。「でもそんなわけないな」とぼやいていた。

