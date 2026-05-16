乃木坂46・川﨑桜、公式おにいちゃんに1st写真集プレゼント！ | RBB TODAY

乃木坂46・川崎桜が15日、公式Xを更新し、バナナマンの設楽統に自身の1st写真集『エチュード』を手渡したことを明かした。
バナナマンは乃木坂46にとって初の冠番組である『乃木坂って、どこ?』、リニューアルした後継番組であり現在も放送中の『乃木坂工事中』で司会を務めており、乃木坂の“公式おにいちゃん”として知られている。川崎のXには「バナナマン設楽さんに『#エチュード』をお渡ししました！」というコメントと共に、写真集を持つ設楽と川崎の2ショットがアップされた。写真で設楽は口をとがらせながら川崎の写真集をしっかり指さしている。川崎は「写真集を持って一緒にお写真もありがとうございます」と感謝も伝えた。
この投稿に「設楽さんがさり気なく、写真集を引き立ててくれてますね」「バナナマンさんとの絆を感じて胸が熱くなりました」といったコメントが寄せられている。また「日村さんにも復活したら見てもらおう」「日村さんも欲しすぎて透視しようとしてますね」と設楽の相方で現在休養中の日村勇紀に言及するコメントも見られた。
乃木坂46・川崎桜、写真集発売から1ヵ月記念でオフショット動画を多数公開！ | RBB TODAY
乃木坂46の川崎桜が、1st写真集『エチュード』発売1ヶ月を記念し、公式Xにオフショット動画を多数公開した。フランスのニースとパリで撮影された写真集の撮影風景や、自転車に乗る、ギターを構える、踊るなど様々な表情が披露され、ファンから好評を得ている。
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乃木坂46・川﨑桜、フランス舞台の1stソロ写真集が発売決定！キャミワンピ姿の先行カット公開 | RBB TODAY
川﨑桜のフランス撮影の1st写真集は、パリとニースの風景を背景に多彩な表情を収め、彼女の新たな魅力を伝える内容。
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