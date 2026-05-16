乃木坂46・川﨑桜、公式おにいちゃんに1st写真集プレゼント！ | RBB TODAY

乃木坂46・川崎桜が15日、公式Xを更新し、バナナマンの設楽統に自身の1st写真集『エチュード』を手渡したことを明かした。

バナナマンは乃木坂46にとって初の冠番組である『乃木坂って、どこ?』、リニューアルした後継番組であり現在も放送中の『乃木坂工事中』で司会を務めており、乃木坂の“公式おにいちゃん”として知られている。川崎のXには「バナナマン設楽さんに『#エチュード』をお渡ししました！」というコメントと共に、写真集を持つ設楽と川崎の2ショットがアップされた。写真で設楽は口をとがらせながら川崎の写真集をしっかり指さしている。川崎は「写真集を持って一緒にお写真もありがとうございます」と感謝も伝えた。

この投稿に「設楽さんがさり気なく、写真集を引き立ててくれてますね」「バナナマンさんとの絆を感じて胸が熱くなりました」といったコメントが寄せられている。また「日村さんにも復活したら見てもらおう」「日村さんも欲しすぎて透視しようとしてますね」と設楽の相方で現在休養中の日村勇紀に言及するコメントも見られた。

※川崎 桜の投稿