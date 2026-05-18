アンゴラ村長が32歳に！自力の書籍「にゃんこのスターになる夢」アピール | RBB TODAY

お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長が17日にXを更新し、32歳の誕生日を迎えたことを報告。また、自作の書籍を制作したことを明かした。

アンゴラ村長は「今日で32才になりました！私お誕生日おめでとうございます！」と自身を祝福。

一方、「一昨年と去年の誕生日は写真集を出して大変ありがたいことに3万部ほど売れましたが…今年はもう写真集は出さないので自分で本を作ってみました！自力の62ページ！」と自身で書籍を作ったことを発表した。

また、「32も好きなことを死ぬ気で頑張りますのでどうぞよろしく頼みます」と呼びかけた。

アンゴラ村長が自身で作った書籍「にゃんこのスターになる夢」は、「2022年から毎週更新してきたnoteより抜粋した6話＆新しく書いた1話の本」で、フルカラー全62ページとのこと。価格は2800円で、通販で購入可能となっている。

※【写真】にゃんこスター・アンゴラ村長が32歳の誕生日に自作本発売

