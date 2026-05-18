河北麻友子、出川 哲朗との久々の海外ロケ！SNSに仲睦まじいオフショ掲載 | RBB TODAY

17日、モデルで女優の河北麻友子が自身のインスタグラムを更新、出川哲朗と行った久々の海外ロケの様子を公開した。
河北は昨年10月に第二子を出産。出産後は育児や体調を考慮して、海外ロケはセーブしていた。今回は1年半ぶりに「世界の果てまでイッテQ」で、イギリス・ロンドンでのロケに参加。出川ガールズとしての復帰を果たした。
インスタグラムではロンドンロケのオフショットを公開。中にはおなじみのピンクのつなぎを着た河北が、出川と腕を組んで歩く、仲睦まじい後姿を撮影した動画もある。他にもパイ投げで顔をクリームまみれにした河北や、出川を含めた番組スタッフを背景に自撮りした1枚など、和気あいあいとしたロケの様子が伝わる写真を掲載。
この投稿にファンからは「腕組んで歩いてるの可愛い」「やっぱりお嬢がいるイッテQは楽しい」といったコメントが寄せられている。
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