 紀平梨花、りくりゅうとカナダ再会！ペア・西山真瑚と4ショット「こっちで会えると思ってなかった」 | RBB TODAY
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紀平梨花、りくりゅうとカナダ再会！ペア・西山真瑚と4ショット「こっちで会えると思ってなかった」

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(Photo by Atsushi Tomura/Getty Images)
  • (Photo by Atsushi Tomura/Getty Images)
  • (Photo by Koki Nagahama - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images)

　フィギュアスケートの紀平梨花選手が3月15日にインスタグラムを更新。練習拠点であるカナダ・モントリオールで、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組と再会したことを報告した。

　紀平選手は2025年9月29日に西山真瑚選手とカップルを組み、アイスダンスに挑戦することを表明していた。

　紀平選手はインスタグラムで、「りくりゅうがI AMモントリオールに」とつづり、自身と西山選手、りくりゅうの4ショットを公開。ほかにも、4人でビリヤードや食事を楽しんでいる写真を披露した。

　再会について紀平選手は「こっちで会えると思ってなかったのでびっくりです！！」と明かしつつ、「オリンピック、本当におめでとう＆お疲れ様」とねぎらい、「楽しい時間をありがとう」とつづっていた。

　このポストには、「りくりゅう&りかしん」「素敵なメンバー」「楽しそう」という声が集まっていた。

※【写真】紀平梨花選手、りくりゅうとの再会を報告


フィギュア・紀平梨花、アイスダンスへ！？ファン驚きと祝福 | RBB TODAY
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フィギュアスケーターの紀平梨花がアイスダンスに挑戦し、西山真瑚とカップルを結成、驚きと応援の声が広がっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/30/237346.html続きを読む »

ミラノ五輪金「りくりゅう」、拠点・カナダに「帰ります」エアカナダからはプレゼントも | RBB TODAY
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りくりゅうはカナダに帰国し、エアカナダからの祝福とともにサメのぬいぐるみを増やす予定。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/09/244960.html続きを読む »

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