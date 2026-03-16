紀平梨花、りくりゅうとカナダ再会！ペア・西山真瑚と4ショット「こっちで会えると思ってなかった」 | RBB TODAY

フィギュアスケートの紀平梨花選手が3月15日にインスタグラムを更新。練習拠点であるカナダ・モントリオールで、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組と再会したことを報告した。

紀平選手は2025年9月29日に西山真瑚選手とカップルを組み、アイスダンスに挑戦することを表明していた。

紀平選手はインスタグラムで、「りくりゅうがI AMモントリオールに」とつづり、自身と西山選手、りくりゅうの4ショットを公開。ほかにも、4人でビリヤードや食事を楽しんでいる写真を披露した。

再会について紀平選手は「こっちで会えると思ってなかったのでびっくりです！！」と明かしつつ、「オリンピック、本当におめでとう＆お疲れ様」とねぎらい、「楽しい時間をありがとう」とつづっていた。

このポストには、「りくりゅう&りかしん」「素敵なメンバー」「楽しそう」という声が集まっていた。

※【写真】紀平梨花選手、りくりゅうとの再会を報告

