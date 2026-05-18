研ナオコ、美川憲一との豪華ツーショット公開！久々の再会で「またご一緒できるといいです」 | RBB TODAY

歌手の研ナオコが15日にブログを更新し、歌手の美川憲一とのツーショットを公開した。
美川は2025年9月に「洞不全症候群」と診断されたことを公表。同年11月にはパーキンソン病に罹患していることも発表した。
研はブログに「おめでとうございます」と題した記事を公開し、「美川さんと久々にお会いしました」と報告。ツーショット写真を披露した。
研は黒を基調としたロングワンピースにストールを合わせたシックな装い、美川は柄入りジャケットにハットを合わせたスタイリッシュなコーディネートで、ふたりとも笑顔で仲睦まじそうに寄り添っていた。
再会に研は、「美味しいお食事、沢山笑って楽しいお時間ありがとうございました」と振り返りつつ、「デビュー当時からずっと変わらず家族揃ってお世話になっています」と感謝をつづった。
最後には、「美川さんお誕生日おめでとう御座います」とブログ記事を投稿した同日に80歳の誕生日を迎えた美川を祝福しつつ、「また、ご一緒できるといいです」と呼びかけた。
長く芸能界を支えてきた大御所同士の交流に、ファンからは「美川さんとお会いできて、嬉しそう」「楽しそうな雰囲気」「ナオコさんと美川さんのジョイントコンサート、あるといいなあ」「ツーショット素敵」などの声が寄せられている。
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