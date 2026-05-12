“2026年グラドル界の新星”一ノ瀬瑠菜、ビキニ＋ブーツで表紙登場！ | RBB TODAY

12日発売の週刊誌「SPA!」の5月5・12日合併特大号（扶桑社）の表紙に、“2026年のグラビア界の顔”として注目を集める一ノ瀬瑠菜が登場する。

「ミスマガジン2023」で読者特別賞に選ばれ、各誌の表紙を次々と飾ってきた一ノ瀬。アイドルグループ「シャルロット」のセンターとして活動し、2026年2月に卒業したばかりのフレッシュな存在だ。今号では童話の世界から飛び出したような赤ずきん姿やキュートなビキニ姿を披露し、SPA!への初登場を鮮烈に飾った。

「週刊 SPA!」（扶桑社）

撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／加藤志穂（ピースモンキー） スタイリング／米丸友子

撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／加藤志穂（ピースモンキー） スタイリング／米丸友子

「グラビアン魂」コーナーには、今年で芸能活動20周年の節目を迎える真奈が初登場。童顔×美ヒップを兼ね備えたスタイルの持ち主で、愛称は哺乳類を彷彿させる「マナティ」。その愛称をきっかけに、動物好きなグラビアンたちの対談は予想外の方向へと発展し…、読み応えのある内容となっている。

撮影／田中智久 ヘアメイク／小笠原菜瑠 スタイリング／田中陽子

撮影／田中智久 ヘアメイク／小笠原菜瑠 スタイリング／田中陽子

そして「推し撮」コーナーには、圧巻のむちむちボディが大人気のコスプレイヤー・あゆの（鈴木優香）が登場した。誌面ではバレーボール合宿のユニフォーム姿やビーチで寝そべる姿を披露し、迫力ある美ボディと〝素顔のあゆの〞を感じられる笑顔で魅了している。

撮影／岡本武志 ヘアメイク／市嶋あかね スタイリング／田中あゆ美