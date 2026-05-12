柴咲コウ主演「スキャンダルイブ」韓国グローバルOTTアワード最優秀作品賞＆主演女優賞候補に | RBB TODAY

柴咲コウ主演のABEMAオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」が、韓国・釜山国際映画祭に併設されたアジア最大規模のストリーミングの祭典「グローバルOTTアワード2026」において作品賞の最優秀賞と、主演女優賞（柴咲コウ）の最優秀賞候補に選出された。

「グローバルOTTアワード2026」は、昨年より釜山国際映画祭に新たに併設された、全世界のテレビ・OTT（動画配信サービス）・オンラインコンテンツを対象に優れたコンテンツの功績を讃える、アジア最大規模の国際的に権威のあるアワード。

作品賞にノミネートされたABEMAオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマ。

初回配信から10日間で総視聴数が400万を突破し、ABEMAのドラマランキングに5週連続で1位にランクイン。世界配信しているNetflixでも、日本における「今日のシリーズ TOP10（11月20日）」にて初登場2位を記録し、第3話放送週でも日本における「今日のシリーズ TOP10（12月5日～7日）」以降3日間連続上位を獲得するなど、注目を集めた。

「スキャンダルイブ」 （C）AbemaTV,Inc.

なお、最優秀賞は6月に韓国・釜山で開催される授賞式で発表となる予定。

今年に入ってから、ABEMAオリジナル作品が海外アワードにノミネートされるのは、今回を含め10部門目。

5月8日（金）にはABEMAオリジナルドラマ「MISS KING / ミス・キング」がドイツの国際映像祭「ワールド・メディア・フェスティバル 2026」において、エンターテインメント（フィクション）部門の作品としては史上初となる本アワードにおける最高賞（intermedia-globe Grand Prix）のグランプリを受賞。ABEMAオリジナル作品への国際的な評価は、近年ますます高まりを見せている。

「MISS KING / ミス・キング」 （C）AbemaTV,Inc.

ABEMAオリジナル連続ドラマ「スキャンダルイブ」

大手事務所から独立して4年、看板俳優・藤原玖生（浅香航大）を悲願の地上波ドラマ主演にこぎつけた事務所“Rafale”の代表・井岡咲（柴咲コウ）。そんな矢先、井岡の耳に飛び込んできたのは、藤原の「"不倫スキャンダル"が掲載される」という週刊誌からの告知だった。

記事の執筆者は平田奏（川口春奈）。数多の芸能人のスキャンダルを白日の下に晒してきたあの週刊文潮の記者である。記事発売まで、あと72時間。スキャンダルの掲載を巡り、事務所と週刊誌の熾烈な争いが火蓋を切る。

そして、スキャンダルの裏側に隠された新事実は、彼らをより芸能界の深い闇へと引き摺り込んでいく――。

誰かの思惑一つで姿を変える事実、そして次々と明らかになっていく新たな真実。芸能スキャンダルの裏側で蠢く思惑は彼女らを一体どこへ導いていくのか。

ABEMAオリジナルドラマ「MISS KING / ミス・キング」

天才棋士・彰一（中村獅童）のもとに生まれた飛鳥（のん）。母と3人、仲睦まじい幼少期を送っていたが、ある時、彰一は2人を捨てて出ていってしまう。母と貧しい生活を送る飛鳥だったが、やがて母も病で他界し、飛鳥は孤独の身となる。

一方、飛鳥を見捨てた彰一は将棋界で成功を収め、脚光を浴びていた。その姿に殺意が芽生え、復讐を試みる飛鳥だが、その場で図らずも将棋の才能を発揮する。

飛鳥の才能を見抜いた、元棋士の藤堂（藤木直人）は、彰一に対して因縁の過去を持っており、共に「将棋で復讐をしよう」と持ちかける。飛鳥は、藤堂とその恋人・礼子（倉科カナ）に支えられながら、復讐計画の一つとして、藤堂の指導のもと「史上初の女性棋士」を目指すことに――。

しかし、その前に立ちはだかるのは、彰一の新たな家族であり、将棋界に絶大な影響力を持つ「結城家」の存在。そして、強者たちがひしめく、将棋という伝統と実力の世界。

果たして飛鳥は、いくつもの逆境を乗り越え、"史上初の女性棋士"への道を切り拓くことができるのか。復讐の先に、彼女が手にするものとは――。これは、憎しみに囚われる一人の女性が、将棋を通じて人生を取り戻していく物語。

「MISS KING / ミス・キング」はABEMAにて全話無料配信中。

「スキャンダルイブ」をはじめABEMAオリジナルドラマはABEMAにて全話配信中。