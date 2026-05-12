武井壮、「オレは鼻ぺちゃが好き」投稿にコメント多数！「幼くて可愛いよね」「主観的すぎる」 | RBB TODAY

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武井壮、「オレは鼻ぺちゃが好き」投稿にコメント多数！「幼くて可愛いよね」「主観的すぎる」

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武井壮【写真：鶴見菜美子】
  • 武井壮【写真：鶴見菜美子】

　タレントの武井壮が11日にXを更新。「オレは鼻ぺちゃが好き」という理由で「鼻が高い」ことがいいとするブームを否定し、さまざまな声を集めている。

　武井はXで、「オレは美容整形に否定的ではない、ないが、気になることがある」と前置きした上で、「なぜみんな鼻を尖らせるんだ」と疑問を呈した。

　また、「オレは鼻ぺちゃが好きなんだ」「とんがってるより可愛いんだ」と自身の好みを主張。「犬だってパグとかが可愛いしキンシコウもどーもくんもみんな鼻ぺちゃでも可愛いんだ」とつづった。

　さらに武井は、「鼻高い方がいいブームやめてくれ」「低カワな施術とかも流行ってくれよ」と訴え、「目デカより目細とか目スッキリの施術もアリなんだよ」「みんな目を覚ましてくれ」と呼びかけた。

　その後、武井は再びXで「まあ、よく言われる、男のマッチョあまり好きじゃない、細い方がいい、ガリよりマッチョがいい、とかの好みの問題と似たようなことか」と自己解決しつつ、「どちらにも好きな人はいるからそれもまたよしか」とつづった。

　ポストには「分かる。幼くて可愛いよね」「同じほうにだけ向かってっちゃうのはツマンナイですよね」「皆さん見た目に個性が無くなり表情も同じく見えてしまいます」という声のほか、「武井壮の好み聞いたところでどうでも良すぎる」「誰もおっさんの好みになるために整形してない」「主観的すぎる」という声も集まっている。

※武井壮、鼻高い方がいいブームやめて」整形ムーブに訴え


武井壮、日本代表選出のオードリー春日を祝福 「俺も負けてらんねえ！」 | RBB TODAY
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