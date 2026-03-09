澄田綾乃、メタリックビキニ&ランジェリー姿で美バスト&美ヒップで「EXMAX!」表紙飾る | RBB TODAY

グラビアアイドルの澄田綾乃が3月6日にインスタグラムを更新。雑誌「EX MAX!」の表紙を飾ったことを報告し、撮影カットを公開した。
澄田は、「本日発売 EXMAXの表紙を飾らせて頂いてます」と報告し、メタリックシルバーのビキニ姿でポーズを取る自身が表紙の表紙の画像を公開した。
撮影カットについて、「セクシーかつ可愛く撮って頂きました！！ みんな帰りにお持ち帰りしてね～」と呼びかけていた。
さらに澄田はハッシュタグで「#これがこう」と記し、2種類の自身の写真を公開。1枚は窓辺で淡いグレーのオフショルダーニットに身を包んだカットで、デコルテラインを美しく見せながら柔らかな笑顔を披露していた。
一方、もう1枚ではベッドの上でランジェリー姿となり、美バストとくびれボディを惜しげもなく公開。「令和最強のメリハリボディ」の魅力を存分に見せつけていた。
このポストには、「綾乃ちゃん、可愛い」「最高に綺麗で素敵です！」「すべてが美しい」という声が集まっていた。
