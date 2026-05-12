「可愛いが大渋滞」&TEAM・フウマ×タキ、ポケパークで大はしゃぎ？“ポケモン愛”全開ショットに反響 | RBB TODAY

&TEAMのフウマとタキが、無邪気な姿でファンを魅了した。

5月11日、&TEAMの公式インスタグラムが更新され、「Pikapika」というコメントとともに写真が投稿された。

【写真】フウマ＆タキ、“ポケモン愛”全開ショット

公開された写真には、ポケパーク カントーを訪れたフウマとタキの姿が収められている。特に、カチューシャを着けたり、キャラクターたちと写真を撮ったりする無邪気な姿が視線を奪った。

これまで“ポケモン愛”をたびたび明かしてきたフウマとタキの可愛らしい姿に、ファンの注目が集まっている。

この投稿を見たファンからは、「全てが愛おしい」「幸せ」「癒やされました～」「可愛いが大渋滞すぎる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝&TEAM公式Instagram）フウマ（左）とタキ

なお、フウマとタキが所属する&TEAMは、5月13日からアジアツアー「2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'」をスタートする。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。

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