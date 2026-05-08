“グラビア界最強ボディ”榎原依那がビキニ姿で豊満バスト披露！『月チャン』表紙&巻頭グラビア | RBB TODAY

“グラビア界最強ボディ”の称号を持つ榎原依那が、5月7日発売の漫画誌『月刊少年チャンピオン』6月特大号（秋田書店）の表紙&巻頭グラビアに登場している。

前回のグラビアが大好評となり、同誌への登場は今回で3度目となる榎原。今回の表紙では水色のビキニ姿で“豊満バスト”を披露。巻頭ページは「その圧倒的な迫力ボディに感動すらしてしまう」と編集部が太鼓判を押すグラビアが堪能できる。

Ⓒ秋田書店

さらに、センターグラビアには美澄衿衣が登場。柔らかなBODYとキュートなスマイルが魅力の美澄が誌面を飾り、榎原の迫力グラビアとは一味違ったキュート＆ビューティなグラビアとの2本立てで楽しめる構成となっている。

また、今号はB4ポスター付録と両面クリアファイルの付録が同梱される。さらに同号限定のQUOカード2種の応募者全員サービスや、直筆サイン入りチェキプレゼントも用意されており、見逃せない内容となっている。