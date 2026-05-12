19歳の野村るな、デジタル写真集で“Z世代のGカップボディ”披露！ | RBB TODAY

Z世代の注目グラビアアイドル・野村るなのデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 野村るな「Z世代のGカップボディ」』が好評発売中だ。このほど発売を記念し、誌面カットが公開された。

野村るなは2007年東京都生まれ。Gカップバストとモデルばりのスタイルを併せ持ついわゆる「超Z世代スタイル」で注目を集める。しなやかな体を生かしたポージングが武器で、今年3月に19歳を迎えたばかりのフレッシュな存在だ。

提供：週刊 SPA!編集部 撮影：友野雄 ヘアメイク：ムロゾノケイト（GiGGLE） スタイリング：春原愛子

今作の撮影テーマは「秘書を目指す女のコの日常」。二人だけの空間の中で、髪を後ろに結い、眼鏡をチャームポイントにした才女スタイルに扮した野村が、一生懸命に作業に取り組む様子が収められている。才色兼備な雰囲気を漂わせながらも、どこか初々しい佇まいも感じさせる仕上がりとなっている。

提供：週刊 SPA!編集部 撮影：友野雄 ヘアメイク：ムロゾノケイト（GiGGLE） スタイリング：春原愛子

提供：週刊 SPA!編集部 撮影：友野雄 ヘアメイク：ムロゾノケイト（GiGGLE） スタイリング：春原愛子

さらに、コミュニケーション能力とホスピタリティ溢れる彼女が突然誘惑してくるという大胆なシーンも展開。誰もいない状況の中でおもむろに服を脱いでいくと、透き通る肌と豊かなバストが露わとなる。白いソックスを履いたままベッドに寝そべるカットは、見る者の想像を掻き立てる一枚となっている。

提供：週刊 SPA!編集部 撮影：友野雄 ヘアメイク：ムロゾノケイト（GiGGLE） スタイリング：春原愛子

表紙カットにはホルターネックの編み編みのオールインワンビキニを採用。モデル体型のプロポーションでファンを魅了しながら、ベランダでくつろぎ、ホッと一息をつくシーンも収録されている。そのほか、ソファベッドやお風呂で見せる自然体の姿も必見だ。透き通るような柔肌が随所に映し出され、グラビアファンにとって見逃せない一冊となっている。