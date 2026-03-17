元乃木坂46・相楽伊織との“お試し同棲”を覗き見！春の新生活グラビアを披露 | RBB TODAY

17日発売の『週刊SPA!』3月24・31日合併号（扶桑社）にて、元乃木坂46の相楽伊織が表紙と巻頭グラビアを飾っている。

撮影/鈴木ゴータ ヘアメイク/萩村千紗子 スタイリング/田中あゆ美

現在は俳優業やグラビアなど幅広く活躍する相楽が、新生活の始まる春をテーマにした「お試し同棲」の覗き見企画に登場。透明感のある色気を存分に披露している。

撮影/鈴木ゴータ ヘアメイク/萩村千紗子 スタイリング/田中あゆ美

相楽は1997年生まれの埼玉県出身。2013年に乃木坂46の2期生オーディションに合格し、2018年7月に卒業。趣味はバスケ観戦、特技はジャグリングという一面も持つ。

撮影/岡本武士 ヘアメイク/mahiro スタイリング/八杉直美

撮影/岡本武士 ヘアメイク/mahiro スタイリング/八杉直美

同号の「グラビアン魂」には秋田そなが登場。地方出身タレントにとって誉れ高い仕事の一つである観光大使について、自身が意外な理由で就任した際のエピソードを語る。2004年秋田県生まれの秋田は、現在DVD『ミルキー・グラマー』（竹書房）が発売中である。

「推し撮」のコーナーでは、女子プロレス団体「マリーゴールド」に所属する山岡聖怜が登場。

撮影/鈴木大喜 ヘアメイク/塩田結香(JULLY) スタイリング/米丸友子

撮影/鈴木大喜 ヘアメイク/塩田結香(JULLY) スタイリング/米丸友子

山岡は2006年福岡県生まれの19歳。2025年1月にデビューし、わずか5戦目で初のタイトルマッチに挑戦しベルトを奪取したスーパールーキーだ。同誌ではリング上の燃えたぎるパッションを封印し、少し背伸びをした露天風呂デートに挑戦している。

さらに「美女地図」には、「未完成の神ボディ」を掲げる野村るなが登場している。

撮影/友野雄 ヘアメイク/ムロゾノケイト(GiGGLE) スタイリング/春原愛子

撮影/友野雄 ヘアメイク/ムロゾノケイト(GiGGLE) スタイリング/春原愛子

野村は2007年東京都生まれ。Gカップバストと高身長を武器にした“超Z世代スタイル”で注目を集める。秘書検定3級の資格を生かし、「秘書を目指す女のコの日常」をテーマに透き通るようなボディを見せている。なお、野村は3月19日に19歳の誕生日を迎える。