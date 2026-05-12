宮脇咲良やILLIT・ウォンヒが証明した「オタク力」の重要性…“推しの好み”を共有したいファン心理とは | RBB TODAY

K-POPアイドルの「オタク力」が新たな競争力となった今、スターの“趣味”が注目を集めている。

LE SSERAFIM・宮脇咲良やILLIT・ウォンヒ、izna・バン・ジミンらは、趣味を通して独自の感性を表現し、新たな魅力を開花させている。

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アイドル市場の成功の方程式が変化を見せている。かつてファンダムが、実力やビジュアルなどステージ上の完璧に作り込まれた姿に熱狂していたとすれば、最近では彼らが何を食べて、何を着て、何に関心を持っているかという、いわゆる「推しの好み」を共に楽しむことにさらなる関心を示している。

（写真提供＝OSEN）宮脇咲良、ウォンヒ、バン・ジミン

ファンにとって重要なのは、単なる「スター性」ではなく、自分たちも一緒に楽しめる「趣味」が、市場における新たな競争力となった。

こうした観点から、アイドルの「オタク力」は、ファンダムを魅了する強力なブランディング資産として浮上した。これは、ファンのニーズが「憧れ」から「共有」へと移行したことを示している。ファンは作られたイメージだけのアイドルを追いかける代わりに、自分と似た好みを共有し、日常の中で共感できるアイドルに対し、より深い親近感と絆を感じる。

その代表例がLE SSERAFIMの宮脇咲良だ。宮脇は普段から楽しんでいた趣味の編み物を自分だけのコンテンツ、さらにはオリジナルブランドへと拡張させた。宮脇は自身の編み物ブランド『KKUROCHET』をローンチし、その過程で「ソフィーフード」ブームを巻き起こした。“好き”を仕事に昇華させた宮脇は、 編み物を通じてファンはもちろん大衆の心まで動かした。

（写真＝宮脇咲良Instagram）

ILLITのウォンヒは生粋の「コスメオタク」として同世代のファンから共感を得ている。ウォンヒはライブ配信を通して、セルフメイクや愛用アイテムを公開し、大きな反響を呼んでいる。自分なりのビューティーノウハウを説明する姿も頻繁に見られる中、ウォンヒは実際にビューティーブランドのモデルに抜擢され、その影響力を証明した。

（写真提供＝rom&nd）ウォンヒ

iznaのパン・ジミンは、最近「スイーツの女神」として注目されている。オンライン上で話題を集めた「塩パンの行列での目撃談」は、ファンの間で熱い反応を得た。洗練されたビジュアルとは裏腹に、好きなパンを買うために並ぶ姿が親近感を最大化させたのだ。さらに、オリジナルコンテンツでベーキングを楽しむ姿も話題となり、憧れのビジュアルを超えて「好みまで真似したいアイドル」としての地位を確立した。

（写真提供＝WAKEONE）バン・ジミン

こうした流れは、ファンダム文化の変化とも密接に関連している。今のファンはアイドルの好みを共に消費し、経験することで関係性を築いていく。「推し」が薦めたスイーツを食べ、化粧品を真似して購入し、同じ趣味を共有する。 実力があることが当たり前になった時代にファンの心を動かすのは「何が好きな人なのか」というキャラクターである。

（記事提供＝OSEN）

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。

◇ウォンヒ プロフィール

2007年6月26日生まれ、本名イ・ウォンヒ。高速バスのターミナルでスカウトされ、オーディションを経てHYBE傘下の芸能事務所BELIFT LABに入社。2023年6～9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』に、練習生期間わずか1カ月で参加し、最終順位1位でILLITのメンバーに。2024年3月25日にミニアルバム『SUPER REAL ME』でデビューした。手先が器用でキーホルダー作りが趣味。

◇バン・ジミン プロフィール

2005年5月8日生まれ。2010年、5歳でリトルモデル選抜大会の幼稚園部門1位に輝き、幼少期にはドラマ『グッド・ドクター』『リメンバー～記憶の彼方へ～』などに子役として出演。2018年、中学1年生で練習生に。2023年のオーディション番組『R U Next?』では惜しくもデビューを逃したが、翌年の『I-LAND2 : N/a』で最終2位となり、2024年11月にiznaのメンバーとしてデビューした。

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