板野友美、美脚際立つミニスカ姿披露！娘とおそろいコーデも | RBB TODAY

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板野友美、美脚際立つミニスカ姿披露！娘とおそろいコーデも

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板野友美【写真：りゅうこ】
  • 板野友美【写真：りゅうこ】

　元AKB48でタレントの板野友美が28日、自身のインスタグラムを更新し、スタイルの良さが際立つミニスカートコーデを披露した。　

　投稿されたのは、黒のタイトなニットトップスにグレー系のバルーンミニスカートにハイソックスを合わせたスタイル。窓に向かったカウンターに肘をつくポーズや、バックショットなど複数の写真を投稿し、すらりとした美脚が際立つ着こなしを見せた。

　さらに、娘とおそろいのブラウンのプリーツミニスカートコーデも披露。ファンからは「いつ見ても可愛いし年取らないママで本当に永遠の憧れ」「10代に見える」「足も長くて綺麗」など、変わらないスタイルの良さを絶賛する声が寄せられている。

※板野友美、美脚際立つミニスカ姿（板野友美の公式Instagramより）


板野友美、ビキニ姿で大胆美ボディ！くびれはキュッ、谷間もくっきり | RBB TODAY
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板野友美がディレクターを務める「Rosy luce（ロージールーチェ）」が、ブランド初となる水着を展開。7月3日の発売に先駆けて、板野のビキニ姿を収めた新作ビジュアルが公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/05/14/219982.html続きを読む »

板野友美、2種の浴衣で和風美人の佇まい…美麗な新ビジュアル公開 | RBB TODAY
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板野友美がディレクターを務めるライフスタイルブランド「Rosy luce（ロージールーチェ）」から、初の浴衣が登場。22日の発売に先駆け、板野がモデルを務めた浴衣ビジュアルが公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/06/20/221102.html続きを読む »

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