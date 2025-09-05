板野友美、家賃110万超えの新築新居を初公開！“セレブ妻”の声にも本音「めちゃくちゃ働いています」 | RBB TODAY

9月4日、AKB48元メンバーの板野友美が自身のYouTubeチャンネルを更新し、新築新居のルームツアー動画を公開した。

板野は自身の誕生日である7月3日に「私、引っ越しまーす！」とYouTubeで明かし、同月21日には自身のインスタグラムで「引っ越しやっと落ち着きました まだ家具が今回はずっと憧れていた新築へ。娘のお部屋もちゃんと作ってあげたくて、思いきって決断しました」と報告。ルームツアー動画が公開された9月4日には『櫻井・有吉 THE夜会』（TBS系）にも出演し、新築新居の家賃が月110万円以上であることや、家の広さが220平米であることを明かしていた。

ルームツアー動画冒頭、板野は「今まで私は新居を公開したことがなく、コメントもたくさんいただくかなと思うんです。その中で『セレブ妻羨ましい』とか『いいなセレブ』といったコメント来るのかなと思って」と説明。続けて「最初に言っときたいんですけど、めちゃくちゃ働いてます。自分の未来への投資っていう気持ちでこのお家を選びました」と本音を明かした。

板野は今の働きぶりについて「今は会社を2社経営してるので、本当に1年の中で自由な時間は数日しかなかったり。週6で仕事をしていて、1日だけは娘のために時間を作ってるんですけど、それぐらい本当に働いているので。いつかは、余裕を持ってこの家に住めるようにしたいと思います」と語った。また「旦那さんに全部養ってもらってっていうスタイルも羨ましいなと思うんですけど、本当に働くのが好きなので自分で稼ぎたいっていう気持ちもある」とし、「私たち夫婦は1ヶ月にかかる家賃とか洋服費とか生活費とか全部を足した額本当に半分ずつみたいな感じで」と、家賃や生活費を折半していると明かした。

ルームツアーでは、オーダーメードのテレビ台やボルダリングを設置した子ども部屋、こだわりのクローゼットルームなど、豪華な内装やディスプレイを紹介された。板野の新居初公開動画にファンからは「ともちんが10代の頃から休みなくガムシャラに頑張った結果ですね」「努力して理想の家に住むの本当に格好いいです」「AKBで日本に大ブームを起こして、みんなが普通に遊んでた時にずーーっと休まずに働いてきた人だよ。いい所住んでくれないと困る！」「最初の前置き挨拶がカッコよくて、もうよくぞ言ってくれました！って気持ちよかったです」といった声が寄せられた。

※板野友美、家賃110万超えの新築新居を初公開！（板野友美公式YouTube・友chube）