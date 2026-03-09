板野友美、家賃200万円超えに驚きの声！“節税”発言でスタジオ騒然 | RBB TODAY

元AKB48でタレントの板野友美が4日、『上田と女が吠える夜』（日本テレビ）に出演。自宅の家賃が200万円を超えていることを明かし、スタジオから驚きの声が上がった。

現在暮らしているのは、購入すれば10～20億円は超えるとされる豪邸クラスの物件だという。番組では、モデルルームのような洗練されたインテリアが印象的な、広々とした自宅の映像も公開。広さについては「子どもがいるからこの広さ」と説明し、夫で東京ヤクルトスワローズの高橋奎二と家賃を折半していることも明かした。

さらに、板野自身が会社を経営していることから、事務所としても使用しており「子どももいるので、家で打ち合わせもできる」と実用面を強調。共演者の鈴木奈々から「200万円払うんだったら、買っちゃったほうが良いんじゃない？」とツッコミが入ると、「事務所として使っていると、結構節税できる」と即答した。

この一言に鈴木をはじめスタジオは「あ、節税できるんだ…」と納得ムードに。MCの上田晋也も「たった一言でひっくり返った」とコメントし、騒然とした空気に包まれていた。

