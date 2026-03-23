 板野友美、すっぴん風の温泉浴衣姿に反響「可愛すぎる」ナチュラル美貌に注目 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

板野友美、すっぴん風の温泉浴衣姿に反響「可愛すぎる」ナチュラル美貌に注目

エンタメ ブログ
注目記事
板野友美【撮影：浜瀬将樹】
  • 板野友美【撮影：浜瀬将樹】

　元AKB48でタレントの板野友美が4日、自身のインスタグラムを更新。伊豆の温泉旅館での浴衣姿を公開し、反響を呼んでいる。

　投稿では、落ち着いた茶色の羽織にベージュの浴衣を合わせた和装姿を披露。髪はひとつにまとめたシンプルなスタイルで、一見控えめな装いながら、すっぴん風のナチュラルメイクとつるりとした肌が際立ち、しっとりとした大人の色気が溢れる一枚となっている。

　ファンからは「一枚目見た瞬間にキュンってなりました！」「可愛すぎる」「マジでヤバすぎるくらい世界一超美しすぎる」など、称賛の声が寄せられている。

※板野友美、すっぴん風の温泉浴衣姿（板野友美の公式Instagramより）


板野友美、家賃110万超えの新築新居を初公開！“セレブ妻”の声にも本音「めちゃくちゃ働いています」 | RBB TODAY
画像
板野友美についての情報は簡潔に示されておらず、詳細は不明です。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/05/236122.html続きを読む »

板野友美、ミニスカコーデで美脚スラリ！ | RBB TODAY
画像
元AKB48の板野友美がミニスカコーデやウエディング姿を披露し、美脚や美しさをアピールしている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/18/233541.html続きを読む »

板野友美　写真集「ｒｅｌｅａｓｅ」
￥2,750
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《Kagura》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

板野友美

AKB48

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top