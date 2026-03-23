板野友美、すっぴん風の温泉浴衣姿に反響「可愛すぎる」ナチュラル美貌に注目 | RBB TODAY

元AKB48でタレントの板野友美が4日、自身のインスタグラムを更新。伊豆の温泉旅館での浴衣姿を公開し、反響を呼んでいる。
投稿では、落ち着いた茶色の羽織にベージュの浴衣を合わせた和装姿を披露。髪はひとつにまとめたシンプルなスタイルで、一見控えめな装いながら、すっぴん風のナチュラルメイクとつるりとした肌が際立ち、しっとりとした大人の色気が溢れる一枚となっている。
ファンからは「一枚目見た瞬間にキュンってなりました！」「可愛すぎる」「マジでヤバすぎるくらい世界一超美しすぎる」など、称賛の声が寄せられている。
※板野友美、すっぴん風の温泉浴衣姿（板野友美の公式Instagramより）
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板野友美についての情報は簡潔に示されておらず、詳細は不明です。
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