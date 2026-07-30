CANDY TUNE・村川緋杏、初ソロ写真集はメンバーも大興奮！「寝起きカットは見てほしい」 | RBB TODAY

アイドルグループ「CANDY TUNE」の村川緋杏が、初ソロ写真集『the Bibian』（宝島社）発売記念イベントを30日に都内にて開催。報道陣の取材に応じた。

同書は沖縄でロケを敢行し、アイドルのステージとはひと味違う、村上の大人びた表情や無邪気な笑顔を収録。ビーチでの水着カットや寝起きのすっぴんカットなど、同書でしか見られない多彩な表情が楽しめる。

CANDY TUNE・村川緋杏【撮影：小宮山あきの】

CANDY TUNE・村川緋杏【撮影：小宮山あきの】

赤いミニドレス姿で登場した村川は「まさか私が写真集を出すことになるとは思わず、びっくりしました」と驚きのコメント。

同書について「私は王道アイドルというよりはクセが強めなアイドルなので、カラフルな水着や、写真集ではあまり使わない素材の洋服を着たり、クセをふんだんに使ったスタイリングをしていただいて、私らしい写真集になりました」と笑顔を弾けさせた。

CANDY TUNE・村川緋杏【撮影：小宮山あきの】

お気に入りの衣装として、水玉模様のワンピースを着たカットを紹介すると「私が作ったブランドで出しているワンピースなのですが、ガーリーだけれど大人っぽい、ちょうどいいバランスを表現できているなと思いました」とにっこり。

お気に入りの衣装『CANDY TUNE 村川緋杏 1st写真集 the Bibian』（宝島社）

CANDY TUNE・村川緋杏【撮影：小宮山あきの】

黄色い水着を着たカットもお気に入りだといい「私らしい派手な柄の水着が着たくて、星型のスイカ柄の水着になりました。プールサイドで楽しんでいる私が見られるのでお気に入りです」と紹介した。

CANDY TUNE・村川緋杏【撮影：小宮山あきの】

お気に入りカット『CANDY TUNE 村川緋杏 1st写真集 the Bibian』（宝島社）

「CANDY TUNEのメンバーは見た？」と聞かれると「楽屋に置いていたら皆が『これ見ていいやつ？』と興奮して、食い入るように見てくれました」とエピソードを披露。初めて撮影したという寝起きカットについても紹介し、「ほぼすっぴんなのですが、これが1番いいと言ってくれるメンバーもいたので、寝起きカットは見てほしいです」とアピールした。

また「次回、写真集を出せるとしたら？」と振られると「南国が大好きなので、世界の1番綺麗な海で、ほぼ何も着ずに撮ってみたいです」と願望も披露した。

CANDY TUNE・村川緋杏【撮影：小宮山あきの】CANDY TUNE・村川緋杏【撮影：小宮山あきの】

『CANDY TUNE 村川緋杏 1st写真集 the Bibian』（宝島社）

『CANDY TUNE 村川緋杏 1st写真集 the Bibian』（宝島社）

12年間のアイドル人生の中で、今回初のソロ写真集発売となった村川。今までの12年間については「HKT48での活動も青春でキラキラだったのですが、そこを経てアソビシステムでCANDY TUNEやKAWAII.LAB.の仲間に出会えて、今もすごく楽しくて。全ての瞬間が今につながっていると思うと感慨深いですね」としみじみ。

今後の夢については「CANDY TUNEで東京ドームに立つことが夢なので、ここから倍の倍！に私たちのファンを増やしていって東京ドームに立ちたいです。世界にも行きたくて、世界でツアーをすることも夢です」と目を輝かせた。